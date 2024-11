Iltempo.it - Radiografia di un Paese chiamato sicuro

C'è undove i clandestini possono trovare il Bengodi. Unda mettere in cima alla lista. In questosi può governare per un decennio senza mai vincere le elezioni, ma niente paura perché chi lo fa poi sventola in piazza la Costituzione per spiegare a chi, al contrario, governa dopo avere vinto, che i cattivi sono loro e che la democrazia è solo se al potere ci stanno gli altri. In questoi giudici scrivono mail dove affermano che la premier Giorgia Meloni è «pericolosa» perché «non ha inchieste» e quindi può governare. Quando qualcuno lo scrive, si grida al complotto e si chiede al Csm di zittire i giornali. In questoi clandestini sono merce dorata, perché fanno spendere allo Stato miliardi di euro che, invece, per chi lavora o è in pensione, non ci sono mai.