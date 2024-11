Gqitalia.it - Lionel Messi e Travis Scott hanno gli stessi gusti in fatto di orologi

Leggi tutto su Gqitalia.it

è un campione di valore assoluto sul campo da calcio, ma anche in tema dipotrebbe essere considerato un GOAT del collezionismo. Nella sua straordinaria formazione ci sono Rolex Yacht-Master, Daytona, Datejust e, quando non sfoggia super modelli della corona, si dedica ai Royal Oak di Audemars Piguet. Nel corso degli anni,è stato visto indossare il Royal Oak Jumbo e il Chronograph e, più recentemente, abbiamo avuto la fortuna di ammirare il rarissimo Royal Oak Perpetual Calendar Openworked “Cactus Jack”, il segnatempo in edizione limitata disegnato da. In una foto condivisa con 504 milioni di follower sul suo profilo personale di Instagram,ha posato accanto alla moglie Antonela Roccuzzo, sfoggiando l'introvabile RO che si distingue per la sua colorazione marrone.