Ilfattoquotidiano.it - “Aver collaborato con una linea di sex toys non è stato un problema per il Vaticano, così è nata Luce”: parla Simone Legno, creatore della mascotte del Giubileo

Ilsi avvicina e Roma si sta preparando (più o meno) a ospitare un afflusso straordinario di pellegrini: circa 30-35 milioni, attesi da ogni angolo del mondo. Laufficiale dell’evento si chiamaed è stata recentemente svelata, con l’opinione pubblica divisa sulla scelta. In un’intervista, rilasciata a La Repubblica,ilstile manga. Lui è, di Roma, 45 anni, diviso tra Giappone e Stati Uniti. Dal 2005 ha un brand di design e oggettistica ispirato all’arte giapponese. Dopo alcune importanti collaborazioni, adesso c’è quella con ilper l’anno giubilare. “La collaborazione èper Expo Osaka 2025, per cui ho curato ladell’Italia, Italia-chan, mi avevano chiesto di lavorare alla loro. Ho rilanciato: perché non quella per il? È un evento storico, ma non ne ha una.