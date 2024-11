Tuttivip.it - “Quella… Non doveva”. Grande Fratello, anche la mamma di Lorenzo interviene contro Shaila

Leggi tutto su Tuttivip.it

Cristina Bacci, madre diSpolverato, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla relazione tra suo figlio eGatta durante un’intervista con Giada De Miceli nel programma radiofonico “Non succederà più”. La donna ha rivelato di aver sempre percepito i sentimenti chenutriva per, e per questo motivo ritiene che l’ex velina non avrebbe dovuto sviluppare un rapporto così stretto con Javier Martinez all’interno della casa del. Pochi giorni prima, infatti,avevano raccontato pubblicamente la loro esperienza, svelando la passione e i sentimenti che li legano da tempo, messi in luce nel contesto del reality. Il 2 novembre, in un’intervista, la madre diha discusso sia dell’intensità della loro relazione, sia del comportamento ambiguo dinei confronti degli altri concorrenti.