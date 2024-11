Liberoquotidiano.it - India, bus precipita in burrone: morti e feriti

Un autobus a bordo del quale viaggiavano oltre 40 persone è uscito di strada ed èto in una gola profonda 60 metri nel nord dell'. Il bilancio, che è destinato ad aggravarsi, è di almeno 20e oltre 25. Lo riferiscono le autorità locali. L'incidente è avvenuto nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell'Uttarakhand. Squadre di soccorritori sono state inviate sul posto e le autorità avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe salire, mentre si lavora per salvare passeggeri che potrebbero essere ancora intrappolati all'interno. Il governatore dello Stato, Pushkar Singh Dhami, ha dichiarato che le squadre stanno lavorando per portare rapidamente i passeggeriverso il centro sanitario più vicino per le cure.