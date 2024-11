Notizie.com - Pensioni 2025: ecco di quanto aumenteranno. Le cifre precise e ufficiali

In molti si chiedono disaliranno gli importi dellenelper effetto della rivalutazione basata sull’inflazione: i dettagli. In queste settimane si è parlato molto di, anche per via delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio che ancora deve essere approvata dal Parlamento. Nella Manovra è stato stabilito un piccolo adeguamento per i trattamenti minimi che saliranno di pochi euro.di. Le(Notizie.com)Anche perriguarda le altrenon bisogna attendersi grandi variazioni, considerato il tasso di inflazione che si è registrato nel 2024, molto più basso rispetto a quello degli anni precedenti. La rivalutazione, dunque, porterà un ritocco non significativo e più basso rispetto a quello visto nel 2022 e nel 2023.