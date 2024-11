Sport.quotidiano.net - Serie D, domani l’anticipo contro la nobile decaduta. Finocchi carica il Terranuova:: "Siena con valori, ma niente paura»

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: "Sarà una giornata molto importante per la nostra società, come lo saranno altre durante questo campionato, con l’obiettivo di creare ancor più appartenenza ed essere sempre più orgogliosi della squadra". Simonelancia un accorato appello a tifosi e sostenitori, invitandoli ad assistere alla partita traTraiana ein programmaallo alle 14.30 allo stadio Matteini. Un anticipo di lusso per il club di piazza Coralli, che si troverà ad affrontare una compagine già incontrata nella passata stagione sportiva di Eccellenza. Il match sarà anche trasmesso in diretta su Canale 3 Toscana. "Ci troveremo di fronte un avversario con dei trascorsi importanti - ha spiegato il direttore generale - ma giocando in casa dobbiamo cercare di far valere il fattore campo.