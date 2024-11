Catania ladri d’auto ma super tecnologici | arrestati in tre in via Corallo

Leggi tutto su Dayitalianews.com

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante hanno arrestato in flagranza tre uomini di 23, 51 e 52 anni, tutti già gravati da precedenti penali, perché responsabili di tentato furto aggravato in concorso. In particolare, intorno alle 23.00, mentre la pattuglia dei Carabinieri stava transitando lungo la via, si è accorta della presenza del 51enne che, assieme all'amico di un anno più grande, si aggirava, con fare guardingo, tra le auto in sosta, sbirciando all'interno degli abitacoli. I due non sono sfuggiti all'occhio esperto dei Carabinieri che li hanno immediatamente riconosciuti, in quanto giàin altre occasioni per furto di auto. Accortisi di essere stati "sgamati", i due uomini si sono scambiati un'occhiata di intesa, per poi allontanarsi e raggiungere una Wolkswagen Polo, sulla quale li attendeva un terzo complice, il 23enne.