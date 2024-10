Squid Game 2: il ritorno di Gi-hun per fermare il gioco per sempre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lee Jung-jae tornerà in Squid Game 2 per cercare di fermare una volta per tutte il gioco mortale, come ha raccontato il regista al Lucca Comics and Games Lo sceneggiatore e regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk e due delle star dello show, Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun, si sono recati oggi al Lucca Comics and Games e hanno rivelato nuovi dettagli sulla seconda stagione della serie di successo di Netflix. Alla domanda su cosa debbano aspettarsi i fan del mega-dramma di sopravvivenza in lingua coreana, Hwang ha anticipato la più grande differenza tra la prima e la seconda stagione: "Se la stagione 1 era incentrata sulla storia di Gi-hun Lee, o del giocatore no. 456, che entra nello Squid Game per la prima volta e di come Movieplayer.it - Squid Game 2: il ritorno di Gi-hun per fermare il gioco per sempre Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lee Jung-jae tornerà in2 per cercare diuna volta per tutte ilmortale, come ha raccontato il regista al Lucca Comics ands Lo sceneggiatore e regista di, Hwang Dong-hyuk e due delle star dello show, Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun, si sono recati oggi al Lucca Comics ands e hanno rivelato nuovi dettagli sulla seconda stagione della serie di successo di Netflix. Alla domanda su cosa debbano aspettarsi i fan del mega-dramma di sopravvivenza in lingua coreana, Hwang ha anticipato la più grande differenza tra la prima e la seconda stagione: "Se la stagione 1 era incentrata sulla storia di Gi-hun Lee, o del giocatore no. 456, che entra nelloper la prima volta e di come

