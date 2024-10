Paderno, due bar a mezzo servizio per 4 mesi: troppe risse, scatta il coprifuoco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due bar a mezzo servizio a Paderno Dugnano per decisione della sindaca dopo tensioni sfociate in risse e anche aggressioni. Paderno, due bar a mezzo servizio per 4 mesi: colpa delle risse scatta un coprifuoco forzato per due bar del centro di Paderno. La sindaca Anna Varisco ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura entro Leggi tutto 📰 Ilnotiziario.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due bar aDugnano per decisione della sindaca dopo tensioni sfociate ine anche aggressioni., due bar aper 4: colpa delleunforzato per due bar del centro di. La sindaca Anna Varisco ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura entro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, con la droga nella cintura: arrestato spacciatore al; Controlli a tappeto aDugnano: arresto e denunce per spaccio;Dugnano, agguato al furgone portavalori: vigilantes aggrediti con spray al peperoncino, bottino 500 mila euro;Dugnano, rapina al portavalori della Battistolli: stordite e sequestrateguardie durante la sosta…; Morto in fabbrica, travolto da un pesante carico: Stefano era il papà difigli; Assalto al portavalori Battistolli: rapinatori in fuga con 500mila euro; Approfondisci 🔍

Paderno, due cuori e una cantina: coppia viveva da abusiva al Villaggio

(ilnotiziario.net)

Coppia abusiva viveva in cantina a Paderno Dugnano al Villaggio Ambrosiano. Entrambi sono stati denunciati dalla polizia locale ...

L'auto prende fuoco nel parcheggio, le fiamme arrivano a minacciare gli appartamenti: condominio evacuato

(ilgazzettino.it)

PIEVE DEL GRAPPA - Un'auto ha preso fuoco questa mattina, lunedì 21 ottobre, davanti a un condominio a Pieve del Grappa. Non è ancora chiaro da dove sia partito ...

Paderno, tabaccheria assaltata: i ladri acrobati bloccano le strade del centro

(ilnotiziario.net)

Tabaccheria assaltata dai ladri acrobati nel cuore di Paderno Dugnano. I balordi per agire indisturbati ... Sotto i colpi probabilmente di una mazza di ferro il vetro a un’altezza superiore ai due ...

ATTIVITA' DI BAR - TAVOLA FREDDA - PANETTERIA

(immobiliare.it)

70 mq in zona Paderno Dugnano. L'attività è composta da un unico ambiente adibito a bar, tavola fredda e rivendita pane oltre ai servizi. Doppio ingresso da strada e dal retro. La location ha due luci ...