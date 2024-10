Ilfattoquotidiano.it - Libano, Israele ordina l’evacuazione dell’intera valle della Bekaa, nell’est: “E’ la prima volta”. Idf: “Ucciso il numero due delle forze Radwan”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il sud e la periferia di Beirut è ladelorientale. L’esercito israeliano hato ai residenticittà di Baalbek, Ain bourday e Durous nella, nelorientale, di evacuare “immediatamente” le cittàdi iniziare a bombardare quelle che ha dichiarato essere strutture di Hezbollah. “Ledi Difesa agiranno vigorosamente contro gli interessi di Hezbollah all’internovostra città e dei vostri villaggi e non intendono farvi del male”, ha scritto il portavoceIsrael Defense Forces in arabo su X, Avichay Adraee, indicando le aree da evacuare. Baalbek era già stata bombardata, ma si tratta del primo ordine di evacuazione emesso per lae per la città. Finora l’Idf aveva limitato questo tipo di ordine almeridionale e ai sobborghi meridionalicapitale.