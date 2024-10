Inzaghi: «Scelto Barella perché gli altri non sono al meglio. Dobbiamo migliorare!» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simone Inzaghi si è espresso nel pre-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento. IL PENSIERO – Simone Inzaghi ha così parlato a DAZN prima dell’inizio di Empoli-Inter: «In questo momento abbiamo qualche problema nel ruolo di regista. Asllani non ha ancora risolto il suo problema, mentre Zielinski non sarà titolare perché preferisco evitare di utilizzarlo dopo 2 giorni. Eravamo in campo 48 ore fa, abbiamo avuto poco tempo. Per questo abbiamo cercato di organizzare una buona partita contro un avversario che sta facendo un ottimo cammino. Dobbiamo migliorare, dopo una partita come la scorsa avremmo voluto un altro risultato perché abbiamo fatto tante cose bene. Ma sappiamo che Dobbiamo migliorare in altre». Inter-news.it - Inzaghi: «Scelto Barella perché gli altri non sono al meglio. Dobbiamo migliorare!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simonesi è espresso nel pre-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento. IL PENSIERO – Simoneha così parlato a DAZN prima dell’inizio di Empoli-Inter: «In questo momento abbiamo qualche problema nel ruolo di regista. Asllani non ha ancora risolto il suo problema, mentre Zielinski non sarà titolarepreferisco evitare di utilizzarlo dopo 2 giorni. Eravamo in campo 48 ore fa, abbiamo avuto poco tempo. Per questo abbiamo cercato di organizzare una buona partita contro un avversario che sta facendo un ottimo cammino., dopo una partita come la scorsa avremmo voluto un altro risultatoabbiamo fatto tante cose bene. Ma sappiamo chein altre».

Inzaghi: "Barella sa fare bene il regista. Rivista la Juve, sappiamo cosa migliorare"

Il pareggio contro la Juventus, seppur spettacolare, ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. Ora l'obbligo è vincere a Empoli

Barella, Inzaghi pensa a un nuovo ruolo: ecco dove può giocare

Nuovo ruolo per Barella in Champions League? Ecco cosa filtra e a che cosa sta pensando Inzaghi per sostituire Calhanoglu.

Inter-Juve, sfuriata di Inzaghi contro Barella: cosa è successo

Inter-Juve si sta rivelando una partita decisamente spettacolare: una sfuriata di Simone Inzaghi nei confronti di Barella ha colpito tutti

Empoli-Inter, Inzaghi cambia strategia, Barella in regia

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la decima giornata, continua oggi dopo le tre partite di ieri. Ci sarà anche Empoli-Inter al Castellani nel tardo pomeriggio. I nerazzurri vanno a