Il testimone che accusa l'ex fidanzato di Aurora: «Lei tentava di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita sulle mani» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ricostruzione degli inquirenti basata anche su una testimonianza oculare dice che la la tredicenne sarebbe stata spinta oltre la ringhiera dal 15enne Vanityfair.it - Il testimone che accusa l'ex fidanzato di Aurora: «Lei tentava di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita sulle mani» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ricostruzione degli inquirenti basata anche su una testimonianza oculare dice che la la tredicenne sarebbe stata spinta oltre ladal 15enne

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il testimone che accusa l'ex fidanzato di Aurora: «Lei tentava di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita sulle mani; 13enne morta a Piacenza, la Procura accusa il fidanzato: "Ha provato ad aggrapparsi, lui le colpiva le mani"; La 13enne morta a Piacenza, madre e sorella accusano l'ex fidanzato: «L'ha picchiata, trascinata al settimo piano e buttata giù»; Omicidio Cecchettin, Turetta a processo: non c’è alla prima udienza. Sentenza il 3/12; Traversetolo, la svolta della testimone anonima che smentisce la mamma del ragazzo di Chiara: “Sapeva tutto. L’ho sentita parlare delle gravidanze”; Alatri / Omicidio Thomas Bricca, prosegue il processo: in aula la ex-fidanzata di Mattia Toson; Leggi >>>

Aurora, testimone chiave accusa l'ex fidanzato

(informazione.it)

Aurora Tila, oggi l'interrogatorio del fidanzato 15enne: spunta un video in cui la picchiava. Un testimone: «In queste ore passeggiava scherzando con gli amici» ...

Piacenza, un super testimone inchioda l’ex della 13enne morta cadendo dal tetto: “Lui l’ha buttata giù”

(tpi.it)

Aurora, la ragazzina di 13 anni morta precipitando dal tetto al settimo piano del condominio in cui viveva a Piacenza, è stata buttata giù dal palazzo dal suo ex fidanzato, di due anni più grande. Lo ...

Aurora, il supertestimone inchioda l'ex fidanzato 15enne: «Lei tentava di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita sulle mani»

(informazione.it)

"E' singolare che l'innalzamento dell'aspettativa di vita, e quello dell'età media della popolazione come conseguenza dell'inverno demografico, si traducano in un più lento, e… Leggi ...

Aurora morta a 13 anni, un testimone inchioda l’ex fidanzato. La madre: “Mia figlia lasciata sola”

(thesocialpost.it)

Video testimone che Video testimone che

Aurora Tila è morta a causa di fratture devastanti alla testa dopo una tremenda caduta, come dimostrato da "grosse quantità di sangue all’interno e sul ...