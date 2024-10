Dossieraggi, Nordio assolve il governo: “Gli hacker più veloci della legge. Ma stiamo recuperando” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è stato il sistema di sicurezza italiano ad essere impreparato a combattere le infiltrazioni degli hacker, sono stati bravi loro a farlo, perché sono partiti prima con le nuove tecnologie Ma, state tranquilli, presto risolveremo il problema È il sunto della risposta data ieri dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, interrogato durante il question time alla Camera dalla pentastellata Valentina D’Orso, sui gravissimi episodi di Dossieraggio scoperti dalla magistratura. A partire dall’ultimo scandalo rivelato dall’inchiesta della procura di Milano sulla Banda di via Pattari. Lanotiziagiornale.it - Dossieraggi, Nordio assolve il governo: “Gli hacker più veloci della legge. Ma stiamo recuperando” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è stato il sistema di sicurezza italiano ad essere impreparato a combattere le infiltrazioni degli, sono stati bravi loro a farlo, perché sono partiti prima con le nuove tecnologie Ma, state tranquilli, presto risolveremo il problema È il suntorisposta data ieri dal ministroGiustizia Carlo, interrogato durante il question time alla Camera dalla pentastellata Valentina D’Orso, sui gravissimi episodi dio scoperti dalla magistratura. A partire dall’ultimo scandalo rivelato dall’inchiestaprocura di Milano sulla Banda di via Pattari.

'Esprimo la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo. È inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia'. Così il mi ...

Roma, 30 ott. (askanews) - "Sulle vicende dei dossieraggi i due procedimenti in corso a Perugia e a Milano sono coperti da segreto ...

Il Guardasigilli blinda la separazione delle carriere e la riforma del Csm. E sullo scandalo dossieraggi assicura: "Volevano minare la stabilità del governo, ma l'esito è stato contrario" ...

"Credo che il governo debba prendere una direzione normativa e una tecnologica: adeguare le leggi, prevedendo quali possano essere le prossime mosse degli hacker e dei malintenzionati. (ANSA) ...