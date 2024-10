Bitcoin sale oltre i 72mila: “Trump trade” e rischi per l’Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la prima volta da aprile Bitcoin sale oltre i 72mila dollari (72.408), con un aumento del 4%. Il cripto-asset – secondo quanto riporta Bloomberg – è spinto dalle speculazioni sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sono in rialzo anche altri cripto-asset, con Ethereum che guadagna il 5% e Binance l’1,5%. Trump trade infiamma il Bitcoin L’impennata del Bitcoin è in gran parte attribuita al cosiddetto “Trump trade”, una tendenza del mercato finanziario che riflette lo scenario in cui il candidato repubblicano Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali statunitensi il prossimo 5 novembre. Quifinanza.it - Bitcoin sale oltre i 72mila: “Trump trade” e rischi per l’Italia Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la prima volta da apriledollari (72.408), con un aumento del 4%. Il cripto-asset – secondo quanto riporta Bloomberg – è spinto dalle speculazioni sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sono in rialzo anche altri cripto-asset, con Ethereum che guadagna il 5% e Binance l’1,5%.infiamma ilL’impennata delè in gran parte attribuita al cosiddetto “”, una tendenza del mercato finanziario che riflette lo scenario in cui il candidato repubblicano Donaldvincerà le elezioni presidenziali statunitensi il prossimo 5 novembre.

