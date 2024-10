Tombino scoperto da mesi, i residenti lo segnalano con una sedia: ma l'erba lo trasforma in una trappola invisibile (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Tombino senza copertura è diventato una trappola per i passanti. Succede all'angolo tra via Tindari e via Pantalica, nel quartiere Borgo Nuovo. Alcuni residenti, nel tentativo di segnalare il pericolo, hanno collocato una sedia sopra l'apertura, ma il tempo e l'incuria hanno fatto il loro Palermotoday.it - Tombino scoperto da mesi, i residenti lo segnalano con una sedia: ma l'erba lo trasforma in una trappola invisibile Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unsenza copertura è diventato unaper i passanti. Succede all'angolo tra via Tindari e via Pantalica, nel quartiere Borgo Nuovo. Alcuni, nel tentativo di segnalare il pericolo, hanno collocato unasopra l'apertura, ma il tempo e l'incuria hanno fatto il loro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da, ilo segnalano con una sedia: ma l'erba lo trasforma in una trappola invisibile; Via Bixio, unallarma iComune corre ai ripari ma c’è il nodo competenza; Villa Gordiani, fogna otturata dain una palazzina del Comune: "Non possiamo aprire le finestre"; Picerno, con la ruota dell’auto nel. E il Comune risarcisce; Dai tombini di Sant’Orsola escono topi grandi come mezzo braccio; Leggi >>>

“Tombino da risanare da mesi in via 27 Gennaio, un pericolo per auto e scooter”

(cittadellaspezia.com)

“Sono mesi che è stato posizionato questo cartello “pericolo lavori in corso” senza un’illuminazione notturna. Aspettiamo feriti o auto danneggiate? Eppure risanare un tombino dovrebbe no ...

“Tombino da risanare da mesi in via 27 Gennaio, un pericolo per auto e scooter”

(liguria24.it)

“Nonostante le varie segnalazioni fatte e lo striscione apposto dai residenti ... mesi che è stato posizionato questo cartello “pericolo lavori in corso” senza un’illuminazione notturna. Aspettiamo ...

Perdita d'acqua a Elmas, i residenti: «Vicino a un tombino “ribolle”»

(unionesarda.it)

«Da alcuni mesi c’è una perdita ... È la denuncia dei residenti di via Nuoro, di cui si fa portavoce il cittadino Alessandro Oppo: «Vicino a un tombino l’acqua “ribolle”.

Scatta l’allarme, c’era benzina nei tombini

(msn.com)

In effetti, anche grazie alle strumentazioni per le rilevazione dei gas, si è scoperto qualcosa di anomalo provenire dai tombini interni della struttura ecologica. Una volta aperti, è stata ...