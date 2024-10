Sport.quotidiano.net - Sella sotto esame dopo i sei ko consecutivi. Nicolai: "Bisogna cambiare atteggiamento"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una vinta e sei perse, tutte di fila e tutte o quasi senza colpo ferire. L’inizio di campionato della Benedetto, al netto delle difficoltà del calendario, preoccupa, e non solo per le sconfitte in serie ma per come queste arrivano, unal’altra, con svantaggi che oscillano tra i venti e i sedici punti di scarto, fatta eccezione per i ko con Orzinuovi e Cantù alla Baltur Arena, dove lasembra avere ad oggi qualche sicurezza in più, nonché la spinta dei suoi tifosi. Gli stessi presenti in buon numero anche a Desio, in una trasferta non certo comoda, ma tornati a casa delusi e in cerca di risposte, quelle che Cento dovrà dare domenica contro Brindisi in crisi, senza ala e lungo titolari. Sperando che il tracollo di Desio non lasci ulteriori strascichi.