Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: risuonano gli inni nazionali

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15 Il primo pallone sarà giocato dall’. 18.14 Lanon potrà contare su Aitana Bonmati, che ieri ha vinto il secondo pallone d’oro della propria carriera. 18.12 Concluso l’innono. 18.11 Terminato l’inno iberico. È il momento dell’Inno di Mameli. 18.10 In corso l’inno nazionale spagnolo. 18.09 Entrano in campo le due squadre. 18.07 L’ultima volta chesi sono affrontate era il 1 dicembre dello scorso anno. In quell’occasione le azzurre firmarono una clamorosa impresa vincendo per 2-3 grazie alle reti di Giacinti, Cambiaghi e Linari. 18.04 Anche laè scesa in campo lo scorso venerdì. Le campionesse del mondo sono reduci da un pareggio per 1-1 contro il Canada grazie alla rete all’ultimo minuto di Martin-Prieto. 18.