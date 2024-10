Inter-news.it - Calhanoglu, buone notizie per Inzaghi: vicino al recupero! Una data

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’Inter si prepara ad affrontare l’Empoli nel turno infrasettimanale, ma dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Hakane Francesco Acerbi, entrambi fermi per infortunio. Per il centrocampista turco, però, si intravede uno spiraglio di rientro.– Hakan Calhagnolu in Inter-Empoli sarà ancora indisponibile causa infortunio, ma presto potrebbe tornare a disposizione. L’obiettivo, infatti, è quello di averlo a disposizione in vista del prossimo impegno contro il Venezia. Il centrocampista turco, essenziale per il gioco dell’Inter con la sua regia avanzata e la capacità di distribuire palloni in fase offensiva, continua il percorso die potrebbe essere una risorsa almeno parziale per il prossimo incontro. Questa è sicuramente un’ottima notizia, considerata anche la situazione legata a Kristjan Asllani.