Ilgiorno.it - Bystronic, corteo e protesta al consiglio comunale contro la chiusura degli stabilimenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) San Giuliano Milanese, 29 ottobre 2024 – Quei licenziamenti comunicati “in maniera fredda e distante. Così ci sentiamo dei numeri”. Tutta l’amarezza dei lavoratori della, multinazionale svizzera che produce macchine per l’automazione industriale e ha annunciato la totaledi San Giuliano e Pieve Emanuele, dove operano 150 persone, è esplosa ieri sera, lunedì 28 ottobre, in occasione di unaperto che la classe politica di San Giuliano ha deciso di dedicare proprio a questo tema. La seduta è stata preceduta da uncon striscioni e fumogeni: al grido di “dignità, dignità”, i lavoratori hanno attraversato le strade di San Giuliano, dal piazzale del cimitero fino all’aula consiliare, per sensibilizzare l’opinione pubblica. “In maniera del tutto inaspettata, ci troviamo a vivere una separazione che mai avremmo immaginato.