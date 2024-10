Arteta: «Calafiori starà fuori per qualche settimana» (Di martedì 29 ottobre 2024) Arteta ha presentato in conferenza stampa il match di Carabao Cup tra Arsenal e Preston. All’allenatore dei Gunners è stato chiesto della condizione di diversi giocatori infortunati, tra cui Calafiori. Sul difensore italiano Arteta ha detto: «Direi che sarà fuori per qualche settimana». Leggi anche: Arteta: «Calafiori ha bisogno di altri esami. L’ultima volta pensavamo fosse grave e poi ha giocato due giorni dopo» Arteta su Ten Hag L’allenatore dell’Arsenal ha speso anche qualche parola sull’esonero di Ten Hag: «È sempre triste vedere uno dei nostri colleghi perdere il lavoro. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, ha vinto dei titoli, ha cambiato molte cose. È un allenatore fenomenale ed è difficile. Purtroppo quando succedono queste cose, con l’esposizione che abbiamo come allenatori, siamo sempre in prima linea. Ilnapolista.it - Arteta: «Calafiori starà fuori per qualche settimana» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha presentato in conferenza stampa il match di Carabao Cup tra Arsenal e Preston. All’allenatore dei Gunners è stato chiesto della condizione di diversi giocatori infortunati, tra cui. Sul difensore italianoha detto: «Direi che saràper». Leggi anche:: «ha bisogno di altri esami. L’ultima volta pensavamo fosse grave e poi ha giocato due giorni dopo»su Ten Hag L’allenatore dell’Arsenal ha speso ancheparola sull’esonero di Ten Hag: «È sempre triste vedere uno dei nostri colleghi perdere il lavoro. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, ha vinto dei titoli, ha cambiato molte cose. È un allenatore fenomenale ed è difficile. Purtroppo quando succedono queste cose, con l’esposizione che abbiamo come allenatori, siamo sempre in prima linea.

