Sorpreso alla guida con il cellulare, non si ferma all'alt della polizia municipale e investe una vigilessa, dandosi poi alla fuga. Identificato un 72enne di Nardò per il

Non si ferma all'alt e tenta la fuga investendo una vigilessa: 72enne rintracciato e denunciato

