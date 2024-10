Milleunadonna.it - Scamarcio: “Johnny Depp mi ha portato a un passo dal baratro e mi ha fatto sentire amato. Il provino con lui? In autogrill”

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti aspettano, il suo volo è in ritardo, la conferenza stampa del film dadiretto, Modì - Tre Giorni sulle Ali della Follia (dovrebbe uscire in sala il 21 novembre, distribuita da Be Water, ndr) inizia senza la star. È una mancanza temporanea, arriverà poi in giornata e farà impazzire la fo