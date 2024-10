Anteprima24.it - Le altre di C, clamoroso a Foggia: Capuano si è dimesso

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMister Eziosi èrimettendo il suo mandato nelle mani del presidente Canonico. Ha delquanto successo nel post gara del match perso 2-1 dalla compagine pugliese contro il Sorrento. Intervistato dall’emittente Antenna Sud, il tecnico delnon ha usato mezze misure spiegando i motivi della sua scelta a sorpresa: “Non ho niente da commentare, mi devo sentire con il presidente che è un galantuomo ma per la prima volta nella storia da allenatore non riesco ad incidere e rimetto il mandato. Non ho mai pensato ai soldi, lo faccio per il bene dele lo avrei fatto anche se avessimo vinto stasera”. Ora la palla passa al massimo dirigente dei Satanelli al quale spetterà la scelta di accettare o meno le dimissioni di. L'articolo Ledi C,si èproviene da Anteprima24.it.