Calciomercato | Balotelli al Genoa può andare via subito

Nonostante Balotelli stia firmando con il Genoa può anche andare via subito da un momento all'altro. Perché può durare davvero molto poco l'avventura in Liguria per il calciatore che è attualmente svincolato e che dopo 4 anni (l'ultima esperienza col Monza) sta tornando nel calcio italiano. Occasione grande per Mario Balotelli che a fine carriera ha convinto il Genoa a puntare su di lui dopo che è rimasto svincolato in questi mesi e il club ligure del Grifone ha avuto dei problemi nella zona offensiva. Ecco che è arrivato quindi un accordo tra Balotelli e il Genoa che è pronto a firmare proprio nelle prossime ore, ma adesso spunta una notizia se le cose dovessero andare male, perché può esserci un addio anticipato del giocatore che ha firmato un contratto annuale.

Mario Balotelli al Genoa, c’è una data: le prossime tappe dell’accordo - Calciomercato Genoa: Mario Balotelli in rossoblù è sempre più vicino a trasformarsi da suggestione di metà autunno alla nuova realtà per il Grifone. L’attaccante svincolato dal termine della passata s ... (msn.com)

Balotelli al Genoa e quei retroscena di calciomercato: Mario is back - Di lui si è parlato per settimane, perché la scelta doveva essere condivisa. Alla fine sono tutti d'accordo e alle sue spalle ha la piena fiducia di Gilardino, convinto che abbia ancora quel "fuoco pe ... (sport.sky.it)

Calciomercato: si sblocca Balotelli al Genoa? L’annuncio di Gilardino - Domani pomeriggio il Genoa scenderà in campo per affrontare la Lazio nella partita valida per la 9^ giornata di campionato. In vista della sfida dell’Olimpico, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha ... (calciomercatoweb.it)

Gilardino: "Sono ancora nel mondo Genoa, Balotelli non può risolvere da solo i problemi" - Il Genoa di Alberto Gilardino si scontra con l`ennesima delusione stagionale e crolla 3-0 in casa della Lazio. Per i rossoblù si tratta dell`ennesima sconfitta,. (calciomercato.com)