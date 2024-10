Usa: “Israele ha agito per autodifesa, Iran non risponda” (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli Stati Uniti stanno con Israele e dopo l’attacco piovuto sull’Iran, dalla Casa Bianca parlano di “autodifesa” e, pur escludendo il diretto coinvolgimento Usa nell’operazione, da Washington è partito lo stato di allerta per le forze statunitensi nell’area. “Esortiamo l’Iran a cessare gli attacchi contro Israele affinché questo ciclo di combattimenti possa concludersi senza una Usa: “Israele ha agito per autodifesa, Iran non risponda” L'Identità. Lidentita.it - Usa: “Israele ha agito per autodifesa, Iran non risponda” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli Stati Uniti stanno cone dopo l’attacco piovuto sull’, dalla Casa Bianca parlano di “” e, pur escludendo il diretto coinvolgimento Usa nell’operazione, da Washington è partito lo stato di allerta per le forze statunitensi nell’area. “Esortiamo l’a cessare gli attacchi controaffinché questo ciclo di combattimenti possa concludersi senza una Usa: “hapernon” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele-Libano - scoppia la guerra : Idf attacca HezbollahNetanyahu : “Abbiamo agito subito contro i preparativi” - Mentre al Cairo è in corso il vertice per il cessate il fuoco tra Tel Aviv e Gaza, Hezbollah lancia l'annunciata rappresaglia su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut nel luglio scorso ... (Affaritaliani.it)

Israele-Hezbollah - scoppia la guerra - Idf lancia l'attacco : "Agito contro preparativi" - 320 razzi in risposta dal Libano - VIDEO - Tra Israele ed Hezbollah è scoppiata la guerra. Complice un "attacco preventivo" da parte dell'Idf che ha mirato verso i lanciamissili in Libano che sarebbero stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino. L'offensiva del Libano si può ... (Ilgiornaleditalia.it)

Attacco preventivo di Israele in Libano - Hezbollah “voleva colpire Tel Aviv all’alba”. Netanyahu : “Abbiamo agito subito” - Il ministro della Difesa Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele per le prossime 48 ore. I negoziatori israeliani in partenza comunque per Il Cairo per i colloqui sulla tregua. Biden monitora dalla Casa Bianca. Un morto nel sud del ... (Ilfattoquotidiano.it)