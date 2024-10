Sbircialanotizia.it - Mase, Barbaro: “Al Politecnico di Torino la premiazione dei progetti di Youth4Climate”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Riconoscere il valore delle proposte progettuali di giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, che si vanno a sommare alle altre premiate sinora per un totale di 100, che saranno sostenuti finanziariamente a livello globale, è la dimostrazione dell’efficacia dell'iniziativa '', che ilsostiene con convinzione". Lo ha dichiarato Claudio, sottosegretario