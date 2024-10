Ancora maltempo in Lombardia, forti piogge e onda di piena sul fiume Po. Da lunedì torna la nebbia in pianura (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Continua l’ondata di maltempo a Milano e in Lombardia, con l’allerta gialla tra sabato e domenica. Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi sabato 26 ottobre sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori centro-occidentali della regione, temporaneamente forti a ridosso delle Prealpi Occidentali in serata. Le precipitazioni previste potranno assumere carattere di rovescio, occasionalmente anche di temporale. Si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h. Tra la notte e il mattino di domani domenica 27 ottobre saranno Ancora probabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione, mentre dal pomeriggio si attende una generale cessazione dei fenomeni che, tuttavia, potranno risultare Ancora molto deboli e sparsi principalmente sulle province occidentali. Ilgiorno.it - Ancora maltempo in Lombardia, forti piogge e onda di piena sul fiume Po. Da lunedì torna la nebbia in pianura Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Continua l’ta dia Milano e in, con l’allerta gialla tra sabato e domenica. Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi sabato 26 ottobre sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori centro-occidentali della regione, temporaneamentea ridosso delle Prealpi Occidentali in serata. Le precipitazioni previste potranno assumere carattere di rovescio, occasionalmente anche di temporale. Si prevede vento a tratti moderato sullacon raffiche massime fino a 40 km/h. Tra la notte e il mattino di domani domenica 27 ottobre sarannoprobabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione, mentre dal pomeriggio si attende una generale cessazione dei fenomeni che, tuttavia, potranno risultaremolto deboli e sparsi principalmente sulle province occidentali.

