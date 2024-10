The Legend of Lara Croft | L’anime rinnovato da Netflix (Di venerdì 25 ottobre 2024) Netflix ha ufficializzato il rinnovo per The Legend of Lara Croft, la serie anime tornerà quindi per una seconda stagione. La notizia è stata confermata dallo stesso streamer via social, e successivamente è stato il the Hollywood Reporter a riportarla sulle sue pagine. Il rinnovo per una seconda stagione è avvenuto dopo neppure due settimane dalla messa in onda della prima stagione da 8 episodi. Secondo la descrizione di Netflix, la serie anime The Legend of Lara Croft nasce come una sorta di collante tra la trilogia reboot ed i videogiochi originali, e questa seconda stagione continuerà il viaggio iniziato con i primi 8 episodi. La seconda stagione, secondo Netflix, vedrà Lara scoprire una scia di maschere africane Orisha rubate. Universalmovies.it - The Legend of Lara Croft | L’anime rinnovato da Netflix Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha ufficializzato il rinnovo per Theof, la serie anime tornerà quindi per una seconda stagione. La notizia è stata confermata dallo stesso streamer via social, e successivamente è stato il the Hollywood Reporter a riportarla sulle sue pagine. Il rinnovo per una seconda stagione è avvenuto dopo neppure due settimane dalla messa in onda della prima stagione da 8 episodi. Secondo la descrizione di, la serie anime Theofnasce come una sorta di collante tra la trilogia reboot ed i videogiochi originali, e questa seconda stagione continuerà il viaggio iniziato con i primi 8 episodi. La seconda stagione, secondo, vedràscoprire una scia di maschere africane Orisha rubate.

