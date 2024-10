Studentessa investita sulle strisce davanti a scuola a Orzinuovi: trasportata in ospedale in elisoccorso (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una Studentessa di 17 anni è stata travolta da un auto davanti all’istituto Grazio Cossali di Orzinuovi, in provincia di Brescia. Quando è stata investita la ragazza si stava dirigendo a scuola camminando sulle strisce pedonali della strada Provinciale che passa di fronte all’istituto e collega Soncidno a Orzinuovi. L’incidente è avvenuto venerdì mattina poco prima della 8 e l’allarme è stato dato immediatamente. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma viste le condizioni della giovane è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha gravi lesioni ma è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita. Ilgiorno.it - Studentessa investita sulle strisce davanti a scuola a Orzinuovi: trasportata in ospedale in elisoccorso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unadi 17 anni è stata travolta da un autoall’istituto Grazio Cossali di, in provincia di Brescia. Quando è statala ragazza si stava dirigendo acamminandopedonali della strada Provinciale che passa di fronte all’istituto e collega Soncidno a. L’incidente è avvenuto venerdì mattina poco prima della 8 e l’allarme è stato dato immediatamente. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma viste le condizioni della giovane è stato chiesto l’intervento dell’, che l’hain codice giallo all’Papa Giovanni di Bergamo. Ha gravi lesioni ma è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studentessa universitaria di Naro investita a Palermo - caccia al pirata della strada in scooter - Studentessa universitaria di Naro attraversava sulle strisce pedonali e viene travolta da un pirata della strada. È successo mercoledì in via Ernesto Basile, a Palermo, poco distante dalla sede del corso di studi frequentato dalla ragazza. La ... (Agrigentonotizie.it)

Studentessa investita sulle strisce : "A Fossola serve il sottopasso" - Una studentessa nei giorni scorsi è stata investita da un’auto a Fossola mentre attraversava il viale XX Settembre per recarsi a scuola, all’istituto tecnico Zaccagna. Per fortuna la giovane non ha riportato lesioni serie, ma il consigliere di ... (Lanazione.it)

Studentessa investita da un bus - è grave. La 17enne aveva un cappuccio in testa e potrebbe non aver visto il mezzo - ABANO TERME (PADOVA) - Momenti di paura oggi, 8 ottobre, ad Abano Terme all'altezza di via Flacco all'incrocio con via Martiri d'Ungheria. Alle 15.30 una studentessa di 17 anni del... (Ilgazzettino.it)

Studentessa investita alla circonvallazione - Bonaccorsi : “Cosa aspettano a realizzare il sovrappasso?” La risposta del sindaco Trantino - Dopo l’incidente di ieri pomeriggio alla circonvallazione di Catania dove una studentessa Erasmus è stata investita (è ricoverata in gravi condizioni) in città scoppia la polemica sulla sicurezza. Mentre Graziano Bonaccorsi, consigliere del M5S, ... (Dayitalianews.com)