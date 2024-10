Sorteggio Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming con Sinner (Di venerdì 25 ottobre 2024) La data, l’orario, il canale e tutte le informazioni per seguire il Sorteggio del tabellone principale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, evento in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Tutto pronto per l’ultimo ‘1000’ di questa stagione, con gli ultimi posti alle ATP Finals in palio e tanti punti che si possono ottenere sul veloce indoor dell’arena capitolina. Salvo sorprese, dovrebbe essere presente al via anche Jannik Sinner, che va a caccia di quello che sarebbe il suo quarto titolo ‘1000’ di una stagione straordinaria. Principale avversari? Ovviamente Carlos Alcaraz, mentre Novak Djokovic, secondo quanto filtra dalla Serbia, non ha intenzione di desserci. SEGUI LA diretta DEL Sorteggio L’ENTRY LIST Il Sorteggio si terrà oggi, venerdì 25 ottobre, alle ore 19:30, ma non è prevista una copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La data, l’, ile tutte le informazioni per seguire ildel tabellone principale del torneodi, evento in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Tutto pronto per l’ultimo ‘’ di questa stagione, con gli ultimi posti alle ATP Finals in palio e tanti punti che si possono ottenere sul veloce indoor dell’arena capitolina. Salvo sorprese, dovrebbe essere presente al via anche Jannik, che va a caccia di quello che sarebbe il suo quarto titolo ‘’ di una stagione straordinaria. Principale avversari? Ovviamente Carlos Alcaraz, mentre Novak Djokovic, secondo quanto filtra dalla Serbia, non ha intenzione di desserci. SEGUI LADELL’ENTRY LIST Ilsi terrà, venerdì 25 ottobre, alle ore 19:30, ma non è prevista una copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti.

