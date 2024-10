Trovati escrementi di topo. Il sindaco chiude l’asilo. Al via la derattizzazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) l’asilo nido di Montalcino resta chiuso fino a lunedì per interventi di derattizzazione e sanificazione che si sono resi necessari a seguito del ritrovamento, in una stanza della struttura, di alcuni escrementi di topo. Questo è quanto previsto dall’ordinanza emanata dal sindaco Silvio Franceschelli. Una notizia questa che ha destato un certo scalpore a Montalcino. Una situazione che nell’immaginario collettivo rimanda a condizioni di degrado che tuttavia non riguardano né il nido né le altre scuole che hanno sede nello stesso edificio. Nel complesso scolastico di via Lapini infatti si trovano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Il nido in questione è stato sottoposto tra l’altro a lavori di ristrutturazione sia lo scorso anno sia durante l’ultima pausa estiva. Lanazione.it - Trovati escrementi di topo. Il sindaco chiude l’asilo. Al via la derattizzazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)nido di Montalcino resta chiuso fino a lunedì per interventi die sanificazione che si sono resi necessari a seguito del ritrovamento, in una stanza della struttura, di alcunidi. Questo è quanto previsto dall’ordinanza emanata dalSilvio Franceschelli. Una notizia questa che ha destato un certo scalpore a Montalcino. Una situazione che nell’immaginario collettivo rimanda a condizioni di degrado che tuttavia non riguardano né il nido né le altre scuole che hanno sede nello stesso edificio. Nel complesso scolastico di via Lapini infatti si trovano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Il nido in questione è stato sotsto tra l’altro a lavori di ristrutturazione sia lo scorso anno sia durante l’ultima pausa estiva.

