Ora solare in arrivo ecco il cambio | domenica si dorme di più

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivederci ora legale, il 2024 si appresta ad accogliere l’ora. Le giornate ‘lunghe’ stanno per terminare. Ildi orario ci sarà nella notte tra sabato 26 e27 ottobre. Alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un’ora: si dormirà, quindi, un’ora in più. L’oraarriva a circa un mese dall’inizio dell’autunno e resterà in vigore fino alla fine di marzo: l’ora legale tornerà nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025. Come nasce l’ora legale Ildell’ora è seguito all’invenzione dell’ora legale, adottata per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. In Italia, l’ora legale è stata introdotta durante la Prima Guerra Mondiale per limitare l’uso della luce artificiale.