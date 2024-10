La preghiera di oggi 24 ottobre è a Maria Ausiliatrice di Gubel: fa grandi miracoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sostegno di Maria Ausiliatrice di Gubel non si fa attendere nemmeno durante una terribile prova. Ecco che avviene qualcosa di prodigioso che ribalta ogni logica. Un esiguo numero di soldati cattolici, in maniera davvero incomprensibile, riesce a sconfiggere le truppe nemiche di religione protestante che sono, invece, in netta maggioranza di numero rispetto a L'articolo La preghiera di oggi 24 ottobre è a Maria Ausiliatrice di Gubel: fa grandi miracoli proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - La preghiera di oggi 24 ottobre è a Maria Ausiliatrice di Gubel: fa grandi miracoli Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sostegno didinon si fa attendere nemmeno durante una terribile prova. Ecco che avviene qualcosa di prodigioso che ribalta ogni logica. Un esiguo numero di soldati cattolici, in maniera davvero incomprensibile, riesce a sconfiggere le truppe nemiche di religione protestante che sono, invece, in netta maggioranza di numero rispetto a L'articolo Ladi24è adi: faproviene da La Luce di

