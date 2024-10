Biccy.it - Gran Hermano: Maica rientra in casa e conosce Lorenzo e Shaila

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ritorno diBenedicto in Spagna alha causato unchiacchiericcio e questo perché la pagina ufficiale della gieffina, su Instagram, ha condiviso una notizia lanciata dal settimanale Chi che parlava di “rientro in Spagna per problemi di salute”. Ma niente di tutto ciò è vero:torna in Spagna per questioni televisive dato che questa sera c’è la nuova puntata del GH. “sta bene e non è malata” – le parole dell’amica – “non ha problemi di salute. Lei è semplicemente tornata in Spagna. Doveva restare una settimana, ma la vogliono in Spagna“. E anche le anticipazioni ufficiali delparlano di un blocco interamente dedicato a. “tornerà a Guadalix de la Sierra dopo la sua esperienza come concorrente dell’interscambio con ilde Fratello.