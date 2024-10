Anteprima24.it - Dopo le dimissioni Coppola, il gruppo Nargi torna ad invocare unità

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«A nome delconsiliare “SiamoAvellino”, voglio ringraziarel’ex consigliera comunale, Antonella, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi mesi, prima in campagna elettorale e poi nella pur breve parentesi da consigliera eletta, con grande passione e amore per la città. Al netto di una scelta, quella di dimettersi, che ha operato e motivato in piena autonomia rispetto al nostro, sono certo che non farà mancare il suo contributo, in termini di idee, anche al di fuori del Consiglio comunale». Lo dichiara il capodi “Siamo Avellino”, Alberto Bilotta. Quanto accaduto, però, ci deve far riflettere. – continua – Le dinamiche politiche, a volte, ignorano la realtà con la quale siamo chiamati a misurarci ogni giorno.