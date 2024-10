Billy Crystal in Before: un thriller psicologico avvincente (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova serie Apple TV+ esplora il legame inquietante tra un psichiatra e un giovane problematico Before: il thriller psicologico che segna il ritorno di Billy Crystal su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Billy Crystal in Before: un thriller psicologico avvincente Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova serie Apple TV+ esplora il legame inquietante tra un psichiatra e un giovane problematico: ilche segna il ritorno disu Donne Magazine.

A 35 anni dall'uscita di "Harry ti presento Sally" - Billy Crystal racconta cosa fece Lady Diana alla scena dell'orgasmo. Alla prima - lui era seduto accanto a lei... - Nonostante ciò, di quella serata Billy Crystal conserva un ricordo bellissimo: «Fu una serata spettacolare. E non in positivo. Lady Diana e Billy Crystal (foto Getty Images) Billy Crystal, Diana e la scena dell’orgasmo Mercoledì 23 ottobre, mentre promuoveva la sua nuova serie Before nel programma The View, in onda sul canale televisivo americano ABC, Billy Crystal ha rivelato agli spettatori quale fu la reazione di Lady Diana alla scena più iconica di Harry ti presento Sally. (Amica.it)

Billy Crystal - il segreto del matrimonio lungo ben 54 anni - Nel bene e nel male». La paternità , l’esperienza più bella della vita Le figlie poi, hanno cementato il rapporto: «I figli cambiano tutto. E rispetto per le nostre vite come individui e come coppia», ha svelato l’attore a People alla première di Before, la serie thriller di Apple TV+ in cui recita nel ruolo del protagonista e figura anche come produttore. (Amica.it)

Before : il trailer della serie tv con Billy Crystal su Apple TV+ - Crystal è produttore esecutivo insieme al premio Oscar® Eric Roth, al regista del pilot Adam Bernstein e al direttore di produzione Jet Wilkinson. Before è stata prodotta da Paramount Television Studios, la serie limitata è creata da Sarah Thorp che è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. (Universalmovies.it)