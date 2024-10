Usa 2024, Eminem sul palco con Obama: l’ex presidente rappa ‘Lose Yorself” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio per la campagna presidenziale della candidata dem Kamala Harris e, alla fine del suo discorso ha chiamato sul palco Barack Obama. l’ex presidente Usa è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself‘ dello stesso Eminem e ha iniziato il suo discorso rappando una strofa di uno dei successi del cantante, “Lose Yorself”. Lapresse.it - Usa 2024, Eminem sul palco con Obama: l’ex presidente rappa ‘Lose Yorself” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il rapper di Detroitè salito suldi un comizio per la campagna presidenziale della candidata dem Kamala Harris e, alla fine del suo discorso ha chiamato sulBarackUsa è salito sulal ritmo diYourself‘ dello stessoe ha iniziato il suo discorsondo una strofa di uno dei successi del cantante, “Lose”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barack Obama diventa rapper con Eminem sul palco per Kamala Harris - L’ex presidente Usa ha rappato uno dei più grandi successi dell’artista, la hit del 2002 Lose Yourself. Poi ha ammesso: «Adoro Eminem» ... (vanityfair.it)

Usa 2024, Eminem sul palco con Obama: l'ex presidente rappa 'Lose Yorself" - (LaPresse) Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio per la campagna presidenziale della candidata dem Kamala Harris e, alla ... (stream24.ilsole24ore.com)

Eminem: “Votate per Harris e Difendete le Libertà” - Eminem ha parlato in favore di Kamala Harris durante un comizio a Detroit, organizzato per sostenere la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. (marshallmathers.eu)