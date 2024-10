Pesticidi nei fiori ornamentali “responsabili” della morte di una bimba, al via il processo in Francia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È partito in Francia il processo per la morte di una bimba, riconosciuta come prima vittima dei Pesticidi. Il caso riguarda il settore floricoltura, ma potrebbe aprire la strada ad altri processi simili. Soprattutto, accende i riflettori su un settore che può avere un impatto per l’ambiente. I fiori ornamentali non si mangiano, ma si manipolano, si toccano e si annusano. Per i floricoltori, il contatto è quotidiano, diretto e prolungato e quindi il rischio di contaminazioni da residui di Pesticidi alto. Così, giorno dopo giorno, l’ex fiorista francese Laura Marivain ha esposto inconsapevolmente il proprio feto a questi inquinanti. Ilfattoquotidiano.it - Pesticidi nei fiori ornamentali “responsabili” della morte di una bimba, al via il processo in Francia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È partito inilper ladi una, riconosciuta come prima vittima dei. Il caso riguarda il settore floricoltura, ma potrebbe aprire la strada ad altri processi simili. Soprattutto, accende i riflettori su un settore che può avere un impatto per l’ambiente. Inon si mangiano, ma si manipolano, si toccano e si annusano. Per i floricoltori, il contatto è quotidiano, diretto e prolungato e quindi il rischio di contaminazioni da residui dialto. Così, giorno dopo giorno, l’exsta francese Laura Marivain ha esposto inconsapevolmente il proprio feto a questi inquinanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 6 milioni di api morte in Sardegna a causa delle isole di calore generate dagli impianti fotovoltaici - In Sardegna, 6 milioni di api sono morte per l'isola di calore generata dagli impianti fotovoltaici che ha rovinato l'habitat naturale ... (greenme.it)

Tumori, sociologo ambiente Angelini: “Italia prima in Europa per fitofarmaci” - (Adnkronos) – "L’Italia non solo è il Paese più inquinato d’Europa ma detiene anche il primato, nel Vecchio continente, per l’utilizzo di fitofarmaci. Ma con l’aumento degli inquinanti nell’aria, nell ... (periodicodaily.com)

Il decreto ministeriale sul biologico, cronaca di una morte annunciata - Secondo il Wwf Italia e Il Salvagente, quello al quale sta lavorando il ministero dell’agricoltura Francesco Lollobrigida è un decreto che «Complicherà la vita a un settore in grande espansione, come ... (greenreport.it)