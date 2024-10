Due anni di governo, Bucci ai ministri della Lega: "Liguria diventi regione più importante del Mediterraneo' (Di martedì 22 ottobre 2024) "Quando vengo agli incontri della Lega, sia elettorali che non elettorali dico sempre che è come se fossi a casa mia. Oggi con sei ministri e viceministri posso dire di essere nella mia culla, che sono coccolato". Così il candidato alla presidenza della regione per il centrodestra Marco Bucci Genovatoday.it - Due anni di governo, Bucci ai ministri della Lega: "Liguria diventi regione più importante del Mediterraneo' Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Quando vengo agli incontri, sia elettorali che non elettorali dico sempre che è come se fossi a casa mia. Oggi con seie viceposso dire di essere nella mia culla, che sono coccolato". Così il candidato alla presidenzaper il centrodestra Marco

Processo Open Arms - i ministri della Lega supporter di Salvini - I duri e puri avrebbero preferito un sit-in davanti al cancello d’acceso dell’aula bunker del Pagliarelli, ma è prevalsa la linea morbida. L’obiettivo, del resto, è di evitare di creare […] The post Processo Open Arms, i ministri della Lega supporter di Salvini first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

G7 Salute : alle Muse il concerto dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana per Ministri e delegazioni - ANCONA- Giovanni Battista Pergolesi, Gaspare Spontini, Gioachino Rossini. . È uno sguardo sulle maggiori opere dei tre compositori il programma proposto dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana per i Ministri e le loro delegazioni invitati dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Teatro delle. (Anconatoday.it)

G7 Salute - alla Mole arrivano ministri e delegazioni. L'accoglienza del ministro Schillaci | VIDEO - ANCONA - Ad accogliere le delegazioni il ministro italiano, Orazio Schillaci, che ospiterà gli omologhi degli Stati membri (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America), con la partecipazione anche dell'Unione Europea, rappresentata dal presidente del Consiglio... (Anconatoday.it)