Dalla Cavese al Sorrento | ecco i giallorossi più utilizzati da Auteri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono Nunziante (950 minuti) e Berra (950 minuti) in testa alla classifica deirelativa all’utilizzo in queste prime dieci giornate di campionato. Entrambi, fino ad ora, non hanno saltato neanche un secondo delle sfide giocate dal Benevento mentre alle loro spalle ci sono Manconi (892 minuti) e Lamesta (820 minuti), assoluti punti fermi della squadra di mister. Minutaggio davvero importante anche per i due centrocampisti Talia (789 minuti) e Prisco (751 minuti), quest’ultimo rimasto in panchina solo nella sconfitta di Catania alla seconda giornata e poi schierato sempre titolare. Impiego notevole anche per Oukhadda (748 minuti) arrivato sul gong del mercato dal Modena e Simonetti (591 minuti) costretto a fare i conti con un avvio di stagione caratterizzato da qualche piccolo problema fisico che ne ha limitato l’utilizzo.