Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: Barbara De Santi dà di matto, Alessio prende una decisione

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledi UeD relative alla registrazione che è stata effettuata oggi, lunedì 21 ottobre 2024, rivelano che c'è stato un vero e proprio show da parte diDe. La conoscenza tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere venuto in studio per lei sta proseguendo piuttosto bene. Al centro dell'attenzione, poi, ci sono stati anche gli esponenti del Trono Classico. SpeciePecorelli ha preso unapiuttosto drastica inerente una sua corteggiatrice. Uomini e Donne registrazione oggi 21 ottobre 2024: lo show diDeNella registrazione Uomini e Donne oggiDeha dato dicontro un cavaliere. La donna sta frequentando un nuovo corteggiatore venuto in studio per lei. Dopo esserci uscita un po' di volte, però, il cavaliere ha manifestato la volontà di conoscere anche altre dama.