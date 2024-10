Traffico di migranti, una rete sfruttava in Italia le rotte verso Francia a Regno Unito: 13 arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Traffico di migranti verso la Francia e l’Inghilterra: una rete operava sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e l’Italia come laboratorio del suo business criminale. Arrestati 13 cittadini iracheni che avevano la disponibilità di una base logistica a Crotone e una a Ventimiglia, il confine attraversato dai migranti per arrivare in Francia. L’hanno scoperta Traffico di migranti, una rete sfruttava in Italia le rotte verso Francia a Regno Unito: 13 arresti L'Identità. Lidentita.it - Traffico di migranti, una rete sfruttava in Italia le rotte verso Francia a Regno Unito: 13 arresti Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dilae l’Inghilterra: unaoperava sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e l’come laboratorio del suo business criminale. Arrestati 13 cittadini iracheni che avevano la disponibilità di una base logistica a Crotone e una a Ventimiglia, il confine attraversato daiper arrivare in. L’hanno scopertadi, unainle: 13L'Identità.

Operazione congiunta contro il traffico di migranti : smantellata rete criminale tra Italia e Germania - Gli arresti sono avvenuti a bordo di tre autovetture in cui erano stati trovati ventuno migranti di etnia curda, tra cui nove minorenni, che si preparavano a essere trasportati in Germania. Il risultato di questa operazione evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare le reti di traffico di esseri umani e nel tutelare la sicurezza dei migranti, sottolineando l’importanza della cooperazione ... (Gaeta.it)

Migranti - sgominata rete di trafficanti a Milano : 6mila euro per i viaggi dalla Libia - Il versamento delle somme pattuite avveniva con il metodo ‘fiduciario’ dell’hawala, un sistema di trasferimento di denaro informale basato sulla fiducia in cui privati si accordano con altri privati e dove il sovrapprezzo alla transazione è generalmente più alto dei normali money transfer. Sono almeno 8 le traversate ricostruite dagli investigatori con il supporto degli analisti di Europol ... (Lapresse.it)

