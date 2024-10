“Non mi puoi offendere”. Domenica In, Guillermo Mariotto pesantuccio con Alan Friedman (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tensione a Domenica In, Mara Venier costretta a intervenire per evitare che lo studio si trasformasse in un ring. Protagonisti due protagonisti di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto e Alan Friedman, rispettivamente giudice e concorrente del programma. Friedman, secondo alcune indiscrezioni fornite da Davide Maggio, sarebbe stato al centro di una lite con un membro dello staff di Ballando, decisa al punta che la Rai avrebbe chiesto a Milly Carlucci di cacciarlo. >> “Ma come”. Nunzia De Girolamo gliel’ha fatto a Milly Carlucci: scontro in diretta. “Vergogna”, cosa è successo Cosa che poi non si era verificata ma il dubbio che qualcosa sia successo dietro le quinte resta. Dubbio che, invece, diventa certezza quando il campo di sposta alla lite tra Mariotto e Friedman a Domenica In. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tensione aIn, Mara Venier costretta a intervenire per evitare che lo studio si trasformasse in un ring. Protagonisti due protagonisti di Ballando con le stelle,, rispettivamente giudice e concorrente del programma., secondo alcune indiscrezioni fornite da Davide Maggio, sarebbe stato al centro di una lite con un membro dello staff di Ballando, decisa al punta che la Rai avrebbe chiesto a Milly Carlucci di cacciarlo. >> “Ma come”. Nunzia De Girolamo gliel’ha fatto a Milly Carlucci: scontro in diretta. “Vergogna”, cosa è successo Cosa che poi non si era verificata ma il dubbio che qualcosa sia successo dietro le quinte resta. Dubbio che, invece, diventa certezza quando il campo di sposta alla lite traIn.

Friedman sotto accusa a Domenica In: Venier risponde alle critiche con forza - Analisi della puntata di Domenica InLa puntata di Domenica In del 20 ottobre ha catturato l'attenzione degli spettatori con un'ampia discussione intor ... (assodigitale.it)