La strada è un fiume bloccato in auto | salvato dai vigili del fuoco a Lamezia Terme – Video

(Adnkronos) – Salvataggio in extremis in Calabria oggi, in una giornata flagellata dal maltempo. Un anziano è rimasto intrappolato all'interno di un furgoncino sulla strada che costeggia l'aereoporto di Lamezia Terme, in località Trigna, ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.

