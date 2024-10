La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: il Paese è fermo su un testa a testa (Di lunedì 21 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: il Paese è fermo su un testa a testa proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: il Paese è fermo su un testa a testa Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata dellain Ue L'articolo Laintrae Ue: ilsu unproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Moldavia Sandu in testa - il referendum sull'Ue in bilico - Complessivamente, il governo moldavo stima che la Russia abbia speso fino a 100 milioni di euro per interferire nelle elezioni. "non ci tireremo indietro per difendere la democrazia e la libertà. Stoianoglo ha comunque ottenuto un risultato ben al di sopra di quanto previsto dai sondaggi. Il voto della diaspora è stato decisivo per permettere ai “sì” di recuperare terreno nel corso della notte e ... (Ilfoglio.it)

La Moldavia in bilico tra Russia e Ue : un referendum che cambia tutto - I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: un referendum che cambia tutto proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)