Halloween Party a Gardaland: sul palco anche Benji&Fede, Coma_Cose e Fred De Palma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Castelnuovo del Garda (Verona) – Il conto alla rovescia per la festa più spaventosa che ci sia è iniziato. Il 31 ottobre si celebra Halloween e Gardaland ha organizzato un Halloween Party da non perdere. Il parco divertimenti prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte offrendo ai visitatori una giornata interamente dedicata alla festa, con 14 ore di divertimento tra attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e sorprese a tema. In piazza Jumanji, cuore pulsante dell'evento, lo spettrale palco - caratterizzato da un gigantesco ragno largo 20 metri, quasi a voler irrompere nella scena e raggiungere il pubblico, e da enormi zucche - si animerà, già dalle 18, con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion, seguito dalle esibizioni dell'Hit Mania Dance Show.

