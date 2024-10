Protezione Civile, tecnici in partenza dal FVG verso le zone allagate di Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) È partito tra ieri sera, sabato 19 ottobre 2024 e stamani, domenica 20 ottobre 2024, il contingente di soccorso della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia alla volta dell'Emilia Romagna colpita dall'emergenza maltempo.Come ha reso noto l'assessore regionale delegato Riccardo Riccardi Udinetoday.it - Protezione Civile, tecnici in partenza dal FVG verso le zone allagate di Bologna Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È partito tra ieri sera, sabato 19 ottobre 2024 e stamani, domenica 20 ottobre 2024, il contingente di soccorso delladel Friuli Venezia Giulia alla volta dell'Emilia Romagna colpita dall'emergenza maltempo.Come ha reso noto l'assessore regionale delegato Riccardo Riccardi

La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo - La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo. Su richiesta della Commissione speciale di Protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, infatti, quattro squadre del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile del Piemonte dotate di... (Novaratoday.it)

Maltempo a Bologna : la Protezione Civile Trentina Interviene per Emergenti Allagamenti - La mobilitazione immediata delle risorse umane e materiali è essenziale per affrontare una situazione tanto complessa. Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Facebook WhatsApp Twitter Le recenti piogge abbondanti hanno avuto un impatto significativo sulla zona di Bologna, creando disagi e complicazioni notevoli. (Gaeta.it)

Intervento del Piemonte a Valsamoggia : squadre di protezione civile impegnate per l’emergenza maltempo - Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteorologica avversa ha colpito duramente la Regione Emilia Romagna, richiedendo l’intervento tempestivo delle autorità competenti per garantire soccorso e assistenza alle popolazioni locali. In questo contesto, il supporto del Piemonte a Valsamoggia è emblematico del senso di solidarietà e responsabilità che caratterizza gli interventi di protezione ... (Gaeta.it)