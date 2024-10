Quifinanza.it - Visita fiscale, le casistiche di esclusione

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Può capitare che un lavoratore pubblico o privato debba assentarsi dal lavoro perché malato. In tal caso deve contattare il proprio medico di base che ha il compito di compilare il certificato medico e trasmetterlo in via telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Succede, quindi, che durante gli orari di reperibilità, il lavoratore può essere sottoposto a una. Ecco, dunque, maggiori informazioni in merito, quali sono le fasce di reperibilità e ledi. Cosa fare quando si è in malattia e come gestire il certificato medico Un lavoratore dipendente nel settore pubblico o privato se si ammala deve contattare il proprio medico di base che dovrà, come detto, compilare e inviare in via telematica il certificato di malattia o l’attestato di malattia.