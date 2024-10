Zonawrestling.net - TNA: Jeff Hardy e Joe Hendry daranno vita a un concerto LIVE il giorno dopo BFG

(Di sabato 19 ottobre 2024) Bound For Glory è sempre più vicina e la TNA si sta preparando al meglio per il suo show più importante dell’anno. Il 26 ottobre la città di Detroit ospiterà il grande evento e ilseguente, nella medesima cittadina, sarà il turno dei tapings TV volti a registrare tutti i contenuti utili per i prossimi episodi di iMPACT. Proprio il 27 ottobre prima dell’inizio delle registrazioni,Hady e Joead undal vivo. Un ulteriore elemento irripetibile per tutti i fan della federazione e dei nomi citati. .@BRAND & @joeperform One Night Only,& In-Concert at Wayne State Fieldhouse on October 27, with all the action taped for #TNAiMPACT!Dress likeor Joe for a chance to win exclusive collectibles, Meet & Greets, and more!Show starts at 4:30 PM EDTGet pic.twitter.